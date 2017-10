publié le 28/10/2017 à 17:30

Calogero n’a jamais été aussi épanoui. Témoin, ce septième album, Liberté chérie. À la fois léger et militant, ténébreux et mutin, simple mais exigeant, l’artiste se remémore à l’envi ses souvenirs d’enfance et d’adolescence qui ont fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui.



Baiser sans prénom évoque ainsi ses premières amours. Et le chanteur de 46 ans poursuit, notamment à travers Voler la nuit, les luttes qui lui tiennent à cœur : l’égalité, la générosité, la tolérance...



Dans la chanson Liberté chérie, qui lègue son titre à l’album, Calogero dit que "la liberté est une valeur qui tend à se perdre dans notre société". "C'est ce qu'il y a de plus beau la liberté, c'est avoir le choix, ce qui n'a pas de prix. C'est la plus belle chose qu'on puisse transmettre. On est dans un pays qui nous l'offre cette liberté et il ne faut pas la perdre" confiait-il au micro de RTL.

Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2017 ? Du 27 octobre jusqu'au 12 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.