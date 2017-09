Francis Cabrel dévoile sa nouvelle chanson, "Le Fils unique"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 18/09/2017 à 07:31

C'est l'événement musical du jour. Francis Cabrel dévoile une chanson inédite, Le Fils unique, à découvrir dès ce lundi 18 septembre sur les plateformes d'écoute de musique en ligne, tout comme l'intégralité de son répertoire. Le chanteur était l'un des derniers réfractaires au streaming. Il marque ainsi ses 40 ans de carrière, et a accordé à RTL l'unique entretien qui accompagne cet anniversaire. L'occasion d'évoquer avec lui les secrets de sa longévité artistique.



De ses premiers morceaux écrits tout en vendant des chaussures, à cette longue liste de chansons qui accompagnent nos vies, Cabrel incarne aujourd'hui en France un style musical à lui tout seul. "Je pense que les gens n'oublient pas, donc j'ai pris mon temps, j'ai soigné mes apparitions, mais bon... En trichant un peu sur les espaces où je disparaissais. Je me suis dit que, plus important que la chanson, il y avait la vraie vie, avec les enfants, la famille, les amis de toujours... La chanson c'est quand même un peu un monde à côté", confie le chanteur avec la pudeur qui le caractérise.

Francis Cabrel a "les pieds sur terre", comme il l'explique lui-même. Des pieds sur terre qui l'ont conduit à quarante années de succès régulier, sans accroc, sans traversée du désert. La suite est déjà écrite, son nouvel album sortira l'année prochaine.