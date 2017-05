publié le 05/05/2017 à 09:41

Nolwenn Leroy dévoile le vendredi 5 mai Gemme, le premier extrait de son sixième album studio éponyme. Un disque que Nolwenn Leroy peaufine actuellement à Londres avec une toute nouvelle équipe. Il succédera à Ô Filles de l'Eau, paru il y a quatre ans et demi et écoulé à plus de 350.000 exemplaires. Nolwenn Leroy a pris son temps, elle s'est impliquée dans l'écriture. Elle a signé la plupart des textes de ce nouvel opus, notamment la chanson qu'on découvre ce matin. Un titre léger, enlevé, très vocal, à la production résolument moderne, un son très anglais.



"C'est une chanson très pop, qui rappelle le titre que j'ai enregistré avec Laurent Voulzy, mais peut-être moins organique que l'album précédent. C'est une chanson extrêmement lumineuse, en grattant un peu dans chaque pierre sombre se cache une pierre scintillante, c'est ce qu'on appelle une Gemme. C'est une métaphore de creuser, de chercher en soi la lumière", explique Nolwenn Leroy. Le prochain album de l'artiste s'intitulera aussi Gemme. Un disque qui n'a pas encore de date de sortie et pour cause, Nolwenn Leroy attend son premier enfant. Cet heureux événement bousculera donc peut-être le calendrier.

"Cet album, c'est la quintessence de ce que j'ai pu faire ces treize dernières années", a confié Nolwenn Leroy à RTL. Ce sera plus pop que ses précédents disques, mais il y aura toujours des clins d’œil à la musique celtique au fil du disque. Il y a aura de nouvelles collaborations, notamment une chanson offerte par le jeune breton Broken Back. La sortie de l'album avant la fin de l'année, a promis la chanteuse et une nouvelle tournée se prépare en 2018.