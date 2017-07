publié le 20/07/2017 à 15:46

Les fans de l'interprète de Pour le plaisir peuvent être rassurés. Un mois après le début de son hospitalisation, Herbert Léonard s'est réveillé de son coma. Hospitalisé après avoir été victime d'une embolie pulmonaire, son état s'était dégradé au fil de son séjour médical, à cause notamment de problèmes cardiaques : les médecins avaient alors décidé de le replonger dans un coma artificiel. Son manager René Sorre affirmait alors "qu'un réveil [n'était] plus à l'ordre du jour".



Jeudi 20 juillet, ce dernier s'est confié au Figaro dans des termes beaucoup plus rassurants : "Ça évolue vraiment dans le bon sens. Il y a une amélioration sensible. Il est actuellement sorti du coma, et il va tous les jours un peu mieux."

Cette évolution est confirmée par l'épouse du chanteur, Cléo Léonard : "Herbert est réveillé depuis 48 heures, après deux tentatives avortées. Les organes vitaux vont mieux, seuls les poumons sont encore touchés", a-t-elle déclaré, même si "après trente jours de coma, le corps ne fonctionne plus tout à fait bien."



Une longue convalescence

Si la convalescence sera longue, faite de rééducation et de repos, son manager se veut confiant : "Les médecins sont optimistes", affirme-t-il. Cléo Léonard a également précisé que le chanteur sera transféré dans un autre centre hospitalier, spécialisé en pneumologie.