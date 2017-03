publié le 10/03/2017 à 10:22

Comme promis, une nouvelle chanson de Céline Dion a été dévoilée. On découvre ce nouveau titre de la chanteuse, qui servira de générique de fin au film très attendu La Belle et la Bête, dont la sortie est prévue en salles le 22 mars prochain.



26 ans après avoir interprété la chanson Beauty and the Beast, générique qui terminait le film d'animation, chanson Oscarisée au passage, Céline Dion retrouve La Belle et la Bête version 2017, dans un film américain. La chanson est donc en anglais, How Does A Moment Last Forever. Le titre inédit interprété par Céline Dion est signé Alan Menken, le compositeur de la musique du dessin animé de 1991, qui a créé de nouvelles chansons pour les besoins du film.

Sur ce morceau, qui renvoie au désir d'éternité et rejoint un peu en anglais le thème du tube Encore un soir, Alan Menken a voulu travailler de nouveau avec Céline Dion. "Je ne l'avais jamais revue depuis les Oscars où nous avion gagné. J'avais le souvenir d'elle et René, si amoureux, si dévoués, se souvient-il. René est parti cette année et j'ai pensé que cette chanson aurait un sens bien particulier pour elle. Ce fut très précieux de pouvoir partager ça avec elle. Sa voix est magnifique, à la fois puissante et remplie d'émotion, elle est irrésistible (...) La pureté de Céline Dion est remarquable".

> Céline Dion - How Does A Moment Last Forever (From "Beauty and the Beast"/Audio Only)