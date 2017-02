"Belle" Clip - Disney's Beauty and the Beast

publié le 21/02/2017 à 17:01

Le dessin animé de La Belle et la bête est rentré dans la légende grâce à ses chansons. Composées par Alan Menken, sur des textes d'Howard Ashman, certaines sont devenues des classiques. On les redécouvrira dans le film en prise de vues réelles, ou live action, le 22 mars prochain. Après avoir donné un avant-goût du long-métrage dans les bandes annonces, Disney vient de dévoiler la scène d'ouverture.



On y retrouve Emma Watson, qui incarne l'héroïne. La chanson Belle présente quelques personnages de l'histoire, Belle bien évidemment, Gaston, Le Fou, qui déambulent dans les ruelles du villages, au milieux des commerçants. Dans cet extrait vidéo, l'emblématique interprète d'Hermione dans Harry Potter est sublime, et, comme dans le dessin animé d'origine, rejetée par le reste des villageois, qui la trouvent "étrange". Si ces quelques images ne montrent que le début de la chanson, c'est également ce titre qui présente Gaston (Luke Evans), le prétendant rustre de Belle, et son plus fidèle compagnon, Le Fou (Josh Gad).

On découvre un peu plus les talents de chanteuse de l'actrice britannique, héroïne de La Belle et la Bête. Et c'est en français que le film débute, à 8 heures - comme l'indique l'horloge du village - avec les mythiques "Bonjour" des habitants. Une chanson d'introduction qui devrait continuer d'attiser la curiosité des fans, quelques jours avant la sortie de La Belle et la Bête.