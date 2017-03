publié le 22/03/2017 à 16:56

Une semaine après l'annonce du décès du légendaire rockeur, un de ses nouveaux titres vient de sortir. Le morceau, Big Boys, dévoilé sur YouTube mardi 21 mars, est une collaboration avec Tom Morello, le guitariste de Rage Against The Machine, et Nathaniel Rateliff. Ce titre, en plus d'être un inédit, annonce la sortie prochaine de tout un album, baptisé Chuck.



Avec la disparition de Chuck Berry à 90 ans, le 18 mars dernier, c'est tout le monde du rock qui est en deuil. De Bruce Springsteen à Johnny Hallyday en passant par Mick Jagger, Ringo Starr ou Lenny Kravitz, ils ont été nombreux à rendre hommage à ce géant du rock, à qui l'on doit notamment les mythiques Johnny B. Goode ou Maybellene. Autant de tubes qui ont influencé des générations d'artistes à travers le monde.

Guitariste, chanteur, l'Américain est considéré comme l'un des pères du rock'n'roll. Charles Edward Anderson Berry Sr. a même été l'un des premier musiciens à être honoré au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon des rockeurs, où il a fait son entrée en 1986. Et le mythe ne risque pas de s'éteindre, puisqu'un prochain album est attendu pour le 16 juin prochain.

> Chuck Berry - Big Boys

L'ultime projet de Chuck Berry

Le disque posthume de celui qui se faisait surnommer "le Premier ministre du Rock'n'Roll" est en préparation depuis plusieurs années. Une semaine après l'annonce de son décès, les proches du musicien ont annoncé la parution prochaine de Chuck, dans un message publié sur le compte Facebook du défunt rockeur.



Chuck Berry l'avait d'ailleurs annoncé lui-même le 18 octobre dernier, jour de ses 90 ans, un vingtième disque était déjà en préparation depuis plusieurs années. "La préparation de la sortie de ces enregistrements, ces derniers mois, et en fait, ces dernières années, a apporté à Chuck un grand sentiment de joie et de satisfaction", peut-on lire sur la page Facebook de Chuck Berry, dans un long message rédigé par ses proches.



"Même si nos cœurs sont lourds, nous savons que Chuck n'avait pas de désir plus grand que de voir cet album dévoilé au monde, et nous savons qu'il n'y a pas de meilleur moyen de célébrer et de se souvenir de ces 90 années de vie qu'à travers sa musique", précise le message rédigé par les proches de Chuck Berry.

Un album composé d'inédits de Chuck Berry

L'album Chuck, attendu en juin prochain, rassemblera les derniers travaux du rockeur. D'ailleurs, le titre Big Boys, dévoilé mardi 21 mars, y figurera. Un opus qui sera le premier depuis plus de 38 ans et la sortie de Rock It, dernier album en date de la légende du rock, sorti en 1979.



Big Boys, morceau créé en collaboration avec Tom Morello, le guitariste de Rage Against The Machine, et Nathaniel Rateliff, n'est d'ailleurs pas sans rappeler le mythique Johnny B. Goode, sorti en 1958.





D'autres morceaux extraits de Chuck devraient sortir avant le 16 juin. "En hommage à Chuck Berry et avec toute la gratitude de ses fans à travers le monde, nous allons suivre ses plans dans les prochains jours", conclut le message des proches de l'artiste.