Les Rolling Stones annoncent une troisième date de concert à Nanterre

C'est une nouvelle qui va réjouir les fans des Rolling Stones. Après avoir annoncé leurs concerts les 19 et 22 octobre prochain à l'U Arena près de Nanterre, les rockeurs ont ajouté le 25 octobre. Une aubaine pour les fans, qui ont du patienter trois ans avant de retrouver Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood et Charlie Watts en France, après leur date unique au Stade de France.



Les légendes du rock inaugureront donc à l'automne la nouvelle salle U-Arena, située à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, au pied de l'arche de la Défense, et qui pourra accueillir 40.000 spectateurs. Leurs concerts seront inédits et s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle tournée événement Rolling Stones No Filer.



Mais, depuis leur concert parisien, les Stones ont fait parler d'eux puisqu'ils ont été les premiers rockeurs à donner un concert géant à Cuba à la Havane en septembre dernier devant plus de 50.000 personnes. Le groupe a aussi sorti un album de reprises de standard du blues de Chicago intitulé Blue & lonesome. Ils en joueront certainement des extraits, mais aussi leurs plus grands tubes (Paint It Black, Brown Sugar, Jumpin Jack Flash) dans la salle U Arena, à Nanterre. La mise en vente des billets aura lieu mercredi 17 mai, à 10 heures.



RTL partenaire des concerts événements des Rolling Stones à l'U Arena - nouvelle salle Indoor à Nanterre – Paris la Défense) les 19, 22 et 25 octobre prochain. Des places seront à gagner à l'antenne tout au long de la journée.