Moby & The Void Pacific Choir - In This Cold Place (Official Video)

publié le 20/06/2017 à 15:38

Donald Trump y apparaît en robot nazi. Après un album surprise, sorti le 12 juin dernier en téléchargement légal, Moby n'a pas fini de surprendre ses fans. Ce lundi, l'artiste a dévoilé sur Internet un nouveau clip pour son morceau In This Cold Place. Réalisé par l'illustrateur anglais Steve Cutts, le court film est une satire de notre société moderne et de ce qu'elle pourrait devenir.



"Plus le temps passe, plus je veux que mon travail reflète mes convictions politiques, mon opinion et ce qui est important pour moi", a confié le chanteur au HuffPost. C'est ainsi que Steve Cutts, s'est inspiré d'anciens dessins-animés pour dénoncer le consumérisme, la corruption, les violences policières l'autodestruction ou encore Donald Trump !

En effet, une grande partie du clip est dédiée au président des Etats-Unis. Celui-ci apparaît au milieu du film d'animation sous l'aspect d'un robot Transformers à la mèche blonde. Celui-ci passe à l'attaque pour se transformer en insigne de dollars, sauf que si l'on regarde bien les images au ralenti, il prend d'abord la forme d'une croix gammée, l'insigne nazi.

Dans le dernier clip de Moby, le robot de Donald Trump se transforme en insigne nazi avant de devenir un logo dollars.

Déjà lors de la sorti de l'album, Moby avait rédigé un communiqué de presse sarcastique, dans une pique au président Trump, qu'il a décrit par le passé comme "raciste et misogyne".