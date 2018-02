Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Groupe britannique : Gorillaz Artiste féminine britannique : Dua Lipa Artiste masculin britannique : Stormzy Album britannique de l'année : Stormzy - Gang Signs & Prayer Groupe international : Foo Fighters Percée britannique : Dua Lipa Single britannique : Rag'n'Bone Man - Human Succès international : Ed Sheeran Artiste masculin international : Kendrick Lamar Artiste féminine internationale : Lorde Clip vidéo : Harry Style - Sign of the Times Choix des critiques : Jorja Smith Producteur de l'année : Steve Mac

Dua Lipa , une des rares musiciennes à avoir dépassé le milliard de vues sur YouTube , a elle remporté les Brit Awards de la "meilleure artiste féminine britannique" et de la "révélation britannique". Dans la première catégorie, elle était opposée à Paloma Faith, qui a remporté le prix en 2015, Kate Tempest, Jessie Ware et Laura Marling.

Il s'impose notamment devant Liam Gallagher (ex-Oasis) et Ed Sheeran . Ce dernier, rouleau compresseur des ventes d'albums, repart quasi-bredouille de la cérémonie organisée à Londres, malgré quatre nominations. Toujours pourra-t-il se consoler avec le prix du "succès international" , artistiquement moins significatif, pour son album Divide, qui s'est écoulé comme des petits pains.

La sensation R'n'B Dua Lipa , 22 ans, et le rappeur Stormzy , 24 ans, ont éclipsé mercredi 21 février les poids lourds de la pop en remportant les principales récompenses des Brit Awards, marqués par un hommage aux victimes de l'attentat de Manchester . Le rappeur londonien Stormzy réalise le doublé parfait en récoltant les prix du "meilleur album britannique", pour son tout premier opus Gang Signs & Prayer, acclamé par la critique, et du "meilleur artiste masculin britannique".

Brit Awards 2018 : Dua Lipa, Stormzy, Ed Sheeran.... Retrouvez le palmarès complet

Dua Lipa et Stormzy, 22 et 24 ans, ont remporté les prix les plus prestigieux de la cérémonie, devant des pointures musicales comme Ed Sheeran ou encore Liam Gallagher.

