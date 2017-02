Albin de la Simone et Peter Peter, la chanson française élégante et exigeante

publié le 22/02/2017 à 11:23

Deux chanteurs font l'actualité cette semaine. Deux artistes qui incarnent une chanson française élégante et exigeante. On commence avec Albin de la Simone, qui publiera ce vendredi 24 février L'un de nous. Et cet artiste est comme les bons vins, il se bonifie avec le temps. Ce cinquième album est son meilleur enregistrement. Plus le temps passe et plus ses chansons sont dépouillées. Plus concise, sa plume est de fait plus précise.



Arrangeur pour Vanessa Paradis, Jean-Louis Aubert, Raphaël, Jeanne Cherhal, Alain Chamfort ou Miossec, Albin de la Simone gagne à être connu pour ses chansons à lui, comme Le grand amour qui ouvre son nouveau disque. L'auteur-compositeur-interprète français a innové musicalement. Il a eu l'idée d'étouffer son piano en glissant une couverture entre les marteaux et les cordes.

Des titres qui parlent d'amour, mais à 46 ans, Albin de la Simone ne s'est pas focalisé sur n'importe lequel. "Je parle de la manière dont l'amour s'inscrit dans le temps, ou le temps dans l'amour, quand on le vit et qu'on ne parle plus d'un amour de jeunesse, on parle d'un amour mûr", explique l'artiste au micro de RTL. L'un de nous, c'est le nom du nouvel album d'Albin de la Simone dans les bacs vendredi 24 février. Il part en tourné dès le 23 mars. Il chantera notamment à l'Européen à Paris le 3 avril.

> Albin de la Simone - Le grand amour [Clip officiel]

Peter Peter, une pop francophone efficace et éthérée

Deuxième album. Deuxième chanteur. Il s'appelle Peter Peter et a dévoilé début février, Noir Eden. Il est québécois, il a 32 ans et cet opus est son troisième disque, une collection de douze titres éclectiques et fantasmagoriques. Peter Peter a la voix androgyne et un don pour les mélodies entêtantes. Ambiance planante, arrangements acidulés, l'artiste signe paroles, musique, réalisation, arrangements et même enregistrement. Cet album s'écoute comme une séance d'introspection à voix haute.



Un travail qu'a débuté l'artiste en s'installant à Paris il y a trois ans. "C'est la solitude que je suis venu chercher. L'album raconte un peu ça, la recherche de solitude, d’introspection et finit par se perdre à l’intérieur de soi-même, comme dans un labyrinthe et en sortir une fois que l'album était terminé. Maintenant je fais attention parce que je me suis bien perdu quand même", raconte le chanteur.



Le québécois n'a pas lâché son synthétiseur OP-1 pendant la création. Les sonorités années 80 se marient aux paroles mystiques et codées. Le résultat ? Une pop francophone efficace et éthérée. Noir Eden, c'est le nom du nouvel album de Peter Peter. Il chantera le 28 février au Café de la danse à Paris, le 17 mars à Reims ou le 5 mai à Mérignac.

> Peter Peter - Bien réel