publié le 22/02/2017 à 23:09

C'est la grande cérémonie musicale britannique. Comme il y a les Victoires de la musique chez nous, les Grammy's aux États-Unis, tous les ans, la Grande Bretagne récompense les artistes musicaux aux Brit Awards. Une soirée ponctuée par des récompenses et des performances d'artistes britanniques et internationaux mais aussi des hommages rendus notamment aux artistes disparus ces derniers mois comme David Bowie, Prince ou George Michael.



Les spectateurs ont pu profiter d'un show impressionnant, comme elle en a l'habitude, de Katy Perry. Après les requins géants du Super Bowl, elle s'est, cette fois, entourée d'une multitude de petites maisons animées. Ed Sheeran a aussi enchanté le public, tout comme les quatre jeunes de Little Mix mais aussi Bruno Mars, Coldplay et pour terminer en beauté, le boss, Robbie Williams. Alors qu'elle était nommée aux côtés des plus grandes voix du moment, Christine and The Queens n'a pas remporté le Brit Award de l'artiste féminine internationale, décerné à Beyoncé.

Chris Martin chante en hommage à George Michael. pic.twitter.com/73gw0PCrrZ — SoundOfBrit (@SoundOfBrit) 22 février 2017

Le palmarès complet

Artiste féminine britannique : Emeli Sandé

Groupe britannique : The 1975

Artiste masculin britannique : David Bowie

Percée britannique : Rag'n'Bone Man

Single britannique : Little Mix - Shout Out To My Ex

Global Success : Adele

Artiste masculin international : Drake

Artiste féminine internationale : Beyoncé

Clip vidéo : One Direction - History

Album britannique : David Bowie - Blackstar

Brit Icon : Robbie Williams