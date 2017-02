Christine and the Queens à Londres en novembre 2016

publié le 22/02/2017 à 18:38

Christine and The Queens peut-elle tout rafler sur son passage ? Après avoir conquis la France, les États-Unis et le Royaume-Uni avec son premier album Chaleur Humaine, la Nantaise s'apprête à affronter les plus grandes artistes du monde. Héloïse Letissier fait partie des grandes favorites des Brit Awards 2017, la cérémonie britannique de récompenses musicales qui se déroule ce mercredi 22 février.



L'artiste française est nommée dans la catégorie Meilleure artiste féminine de l'année, aux côtés de Beyoncé, Rihanna, Sia et Solange (la sœur de Beyoncé). La chanteuse de 28 ans est devenue la "nouvelle reine" du Royaume-Uni ces derniers mois.

D'autant plus que Londres n'est autre que la ville dans laquelle est né le personnage de Christine and the Queens. C'est dans la capitale anglaise que la chanteur a rencontré les "trois drag queens dans le quartier de Soho, qui l'ont persuadé de faire une carrière dans la musique", comme elle le confie dans une interview accordée à la chaîne anglaise ITV.

Christine and The Queens a conquis le Royaume-Uni ces derniers mois

Un véritable phénomène. Après avoir "envahi" les États-Unis en 2015, Héloïse Letissier s'est attaquée l'année suivante aux charts de nos voisins d'Outre-manche. C'est en Angleterre que l'artiste s'est fait une place de choix, grâce à la version anglaise de son disque, Chaleur Humaine, qui l'a propulsée jusqu'à la 2e place des ventes, une performance remarquable.



L'interprète de Saint-Claude a déjà vendu plus de 160.000 albums en Angleterre, pays dans lequel la chanteuse a achevé sa tournée de deux ans et demi, à Glasgow. Christine and The Queens est également l'artiste indépendante la plus jouée en 2016 sur BB1, la chaîne de télévision publique britannique. Autant de présages de bonne augure pour la cérémonie des Brit Awards 2017.



Forte de cette reconnaissance, la Nantaise se mesurera à Beyoncé, mais aussi à Rihanna, Sia et Solange, lors des Brit Awards 2017. Un défi supplémentaire pour celle dont le succès semble inarrêtable.

Whatever happens, I got to be in the same bouquet. See you tonight (¿by @TahneeRRR) #brits pic.twitter.com/cFHwRGxQRe — Christine¿theQueens (@QueensChristine) 22 février 2017

La grande gagnante des NME Awards, c'est elle

Sur ses quatre nominations, Christine and The Queens a remporté deux trophées aux NME Awards, à Londres, le 15 février dernier : celui de la Meilleure artiste féminine internationale de l'année et celui de la Meilleure chanson de l'année avec Tilted. L'interprète de Paradis Perdu avait détrôné Beyoncé, Rihanna, Sia, Solange et Lady Gaga ! "Toutes les femmes nommées avec moi sont incroyables", déclare-t-elle sur la scène des NME Awards.

> Christine and the Queens win Best Track at the VO5 NME Awards 2017 Durée : | Date : 22/02/2017

"Elles représentent une façon forte d'exister en tant que femme dans le monde actuel", a continué Christine and the Queens en guise de remerciements à la réception de son prix, elle qui se définit comme "tordue et bizarre". Une première victoire face à ces géantes américaines de l'industrie musicale, qui peut laisser présager le meilleur pour les Brit Awards, ce mercredi 22 février, à Londres.