Le groupe D.I.V.A. dévoile un premier album rafraîchissant et soigné

publié le 21/02/2017 à 10:23

Au départ, il y a Flore Philis et Marie Menand, 2 chanteuses lyriques. Elles se sont rencontrées dans un opéra sur scène, sont devenues amies et ont eu envie de sortir du cadre "classique" du chant. Il faut vous imaginez ces 5 chanteuses dans des costumes extravagants avec des corsets, des collerettes, des fourrures, des frous-frous, sous des maquillages très marqués, très colorés, et des perruques incroyables. À les voir sur la pochette de l’album, elles incarnent clairement chacune un personnage bien précis. "Nous sommes cinq facettes de la même diva, donc on a cinq personnalités très différentes", explique Flore Philis.



Elles sont excentriques sur scène, mais très équilibrées dans la vie. Leur projet est d’ailleurs très réfléchi : elles se sont enfermées 3 jours en août 2015 pour le préparer. Il était déjà extrêmement bien ficelé, car ces filles-là savent ce qu’elles veulent : approcher l’opéra de façon décomplexée pour que même les non-initiés y goûtent.

Et pour cela, faire des synthèses, des résumés d’opéra. C’est-à-dire réduire des œuvres qui font 2/3h à 10/15 minutes, en enchaînant les airs principaux, sans dénaturer l’intrigue. Voilà un concept réussi, rafraîchissant et réalisé dans le plus grand respect de l’œuvre, grâce à l’aide d’un arrangeur dont le travail est vraiment soigné.