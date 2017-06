Alain Souchon et Supertramp dans le Stop ou Encore du 4 juin 2017

publié le 02/06/2017 à 12:07







Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Alain Souchon. Un collectif d'artistes, emmené par Vanessa Paradis, Benjamin Biolay, Izia, Tété.... reprendra les plus grands tubes d'Alain Souchon sur l'album "Souchon dans l'air", dont la sortie est prévue le16 juin 2017 !



Alain Souchon, invité de RTL, le 21 novembre 2014 Crédit : Charline Buda / RTL.fr



Votez ensuite pour Supertramp. L'occasion de vous annoncer que Roger Hodgson & Band donneront quelques concerts en France cet été, ;notamment dans certains festivals estivaux !







Supertramp

Petite plongée au coeur des tubes de 2004... Souvenez-vous: Natasha Saint Pier & Pascal Obispo, Maroon 5, Corneille.... ! Votez Stop ou Encore !



Maroon 5

En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés et à l'occasion du 30ème anniversaire de l'album de U2 "The Joshua Tree", remportez 1 digipak édition Deluxe de 2 CD "The Joshua tree 30th anniversary" et pour le grand gagnant du jour, en plus, le coffret Super Deluxe de 7 viniles et un livre de photos! A vos téléphones: 3210







Vincent Perrot est aux commandes de l'émission







Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.