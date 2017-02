Jean-Louis Aubert et The Cranberries dans le Stop ou Encore du 25 février 2017

publié le 24/02/2017 à 10:41









Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Jean-Louis Aubert, qui sera avec les Insus en tournée en France en juin et juillet 2017, puis au Stade de France les 15 et 16 septembre 2017.... Votez ensuite Stop ou Encore pour les Cranberries! Le célèbre groupe irlandais donnera quelques concerts en France en mai et juin, notamment les 4 et 5 mai à l'Olympia, à Paris... Place également aux Frero Delavega et découvrez "A l'équilibre", le nouvel extrait de leur dernier album "Des ombres et des lumières", ils sont sur scène jusqu'au mois de juin...A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, remportez un week-end à Paris 100% RTL pour deux personnes: Visite de la radio, coulisses des émissions, photos avec les animateurs , 2 nuits dans un hôtel 4* à deux pas des Champs Elysées... A vos téléphones: 3210





Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Jean-Louis Aubert - Isolement en live dans le Grand Studio RTL

The Cranberries

Frero Delavega dans Le Grand Studio RTL



Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.