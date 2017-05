publié le 16/05/2017 à 10:49

Anna Gavalda publie, mercredi 17 mai, au Dilettante, son huitième livre, Fendre l'armure. Un recueil de 7 nouvelles. On connaît depuis son premier livre, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, le talent, de l'auteure pour raconter des histoires minuscules qui nous parlent de choses le plus souvent majuscules. Ici, les 7 nouvelles sont écrites à la première personne, 7 fois, elle écrit "je", il y a deux femmes, il y a 5 hommes. Qu'ont-elles et qu'ont-ils en commun ? "Ils sont à un moment de leur vie où ça serait bien pour eux de lever la visière du heaume et de prendre un bon coup de respiration".



Ici, ce sont des rencontres qui permettent à la plupart des personnages de fendre l'armure, comme dans la nouvelle intitulée La Maquisarde où une jeune mère de famille, veuve et noyant son chagrin dans l'alcool, croise une autre femme. Les rencontres sont capitales dans nos vies. "Toutes les rencontres comptent, tous les visages, tous les regards".

"Deux nouvelles se répondent : La Maquisarde et Le Fantassin", dans la première "deux femmes ensemble parlent très vite d'amour", dans la seconde, deux hommes ensemble, "peuvent être amis pendant des amis sans jamais confier leur intimité et pourtant au bout du compte, l'amitié est aussi forte. Et c'est ça que je voulais expliquer."

Ce sont de vraies gens, dit-elle de ses personnages. Faut-il comprendre qu'ils existent ? "Bien sûr qu'ils existent. Je ne les ai pas croisés, mais probablement". Une des nouvelles parle d'une femme amoureuse d'un homme marié, et Anna Gavalda voit cette histoire "comme une réponse" à son roman Je l'aimais. Des personnages bien différents les uns des autres, mais l'auteure "aime être dans la peau du chauffeur routier, ou du type qui se bat avec son commissaire aux comptes, ça m'intéresse. Ce sont les mêmes".

Et peu importe si ce sont des hommes car Anna Gavalda explique qu'elle ne se sent pas "très genrée. Ce qui m'intéresse chez les êtres humains, c'est ce que nous avons tous en commun. Ce que j'aime de mes personnages, c'est leur humanité, donc que ce soit des hommes ou des femmes, pour la vérité, ça ne fait pas une si grande différence. Je pense que l'amour n'a pas de sexe, la solitude non plus".