Loïc Nottet, le jeune prodige pour qui la "musique est un amusement"

publié le 25/04/2017 à 01:00

La voix androgyne de Loïc Nottet est l'une des grandes découvertes musicales de ces dernières années. Finaliste de l'édition 2014 de The Voice Belgique, le jeune homme d'à peine 21 ans s'est aussi affiché à l'Eurovision en 2015 et sur le plateau de Danse avec les stars la même année. Une effervescence médiatique qui n'empêche pas au natif de Charleroi de garder les pieds sur terre. "Je prends les choses comme elles sont et la musique comme un amusement", confie-t-il sur notre antenne.



S'il s'amuse aujourd'hui, le jeune belge est avant tout besogneux. Cours de danse dès neuf ans, exercices de chant au quotidien pour polir sa voix et préparation assidue de son dernier album Selfocraty : Loïc Nottet est un boulimique de travail. Dans son opus, l'artiste donne sa vision d'une société sombre, dans laquelle l'homme est "aveuglé par sa propre image". Une représentation de la vie plutôt pessimiste, mais atténuée par le bonheur qu'il transmet à ses fans.