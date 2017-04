publié le 11/04/2017 à 01:40

Amandine Bourgeois est de retour. Cet été sortira Omnia son quatrième album, mais avant cela, l'artiste en présente le premier single Tout est clair. Pour elle, "c'est l'album de l'affirmation". Omnia a été co-écrit, co-composé et co-réalisé avec Mat Bastard, ex-chanteur du groupe Skip The Use. "C'est vraiment un album de complicité et de collaboration. La touche rock de Mat, elle, est vraiment présente dans l'album et moi, il y a plus un côté féminin, romantique, dans l'écriture", explique Amandine Bourgeois.



Une collaboration efficace qui s'est pourtant passée à distance puisque Mat Bastard réside aux États-Unis et Amandine à Paris. "Mais heureusement avec le monde virtuel, tout est possible", explique-t-elle.

Dans ce nouvel album, la guitare est toujours très présente. Un instrument qui l'accompagnait déjà en 2008 lorsqu'elle s'était présentée aux auditions de la Nouvelle Star de M6. Elle avait alors interprété Knockin On Heavens Door de Bob Dylan, avant de remporter le télé-crochet quelques semaines plus tard.

> Amandine Bourgeois - Tout est clair (Vidéo studio officielle)