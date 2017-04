La grande histoire de la bossa nova avec Jean-Paul Delfino

publié le 06/04/2017 à 00:44

Style musical devenu emblématique du Brésil, la bossa nova est intimement liée aux soubresauts historiques d'un pays qui a connu, dans les années 1950, une véritable révolution politique et culturelle. De ce mouvement est né un nouveau courant musical qui n'a pas tardé à s'exporter dans le monde entier. "J'ai essayé de l'écrire comme un roman, c'est au présent de l'indicatif, il n'y a pas de jargon musicologique", explique l'auteur, Jean-Paul Delfino.



Il rappelle que les racines de la bossa nova sont "purement africaines" et que celle-ci a, pour la première fois, permis à une musique brésilienne d'influencer la musique internationale. Entre 1956 et 1958, la première élection démocratique d'un président au Brésil va faire souffler sur le pays un vent de renouveau et permettre à certains artistes de s'affirmer, débarrassé d'un complexe qui les faisaient jusqu'ici imiter ce qui venait d'Europe ou d'Amérique du Nord.

Le livre de Jean-Paul Delfino fait la part belle aux grandes figures de la bossa nova, comme João Gilberto, qu'il a rencontré il y a trente ans, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso, ainsi que des artistes français comme Claude Nougaro ou encore Georges Moustaki, influencés par cette musique venue de l'autre côté de l'Atlantique.