publié le 04/06/2017 à 09:21

La Grande-Bretagne a de nouveau été la cible du terrorisme samedi 3 juin. Peu après 23 heures, une camionnette a foncé dans la foule sur le London Bridge avant de poursuivre sa route vers le quartier du Borough Market où les assaillants ont mené une attaque au couteau. Selon un bilan toujours provisoire, six personnes sont décédées et 48 ont été blessées lors de cette attaque, la troisième au Royaume-Uni en moins de trois mois.



Les forces de l'ordre et les secours se sont rapidement déployés dans le centre de la capitale londonienne pour venir en aide aux personnes présentes dans cette zone. Plusieurs scènes de panique ont été relayées sur les réseaux sociaux alors que de nombreuses personnes ont dû sortir les mains sur la tête. Nigel, présent sur place, a témoigné : "Nous étions dans un restaurant, j'ai vu des gens courir dans les rues, tout basculer. On voyait clairement qu'ils étaient trois, ils avaient des couteaux. Ils ont essayé de poignarder des gens".

Sur Twitter, une intervention de policiers dans un bar a été largement relayée. Les forces de l'ordre sont entrées en hurlant dans le bar demandant à toutes les personnes présentes de se mettre au sol.

C'est chaud ce qu'il se passe à Londres, des flics entrent dans un bar et crient à tout le monde de se coucher... pic.twitter.com/5jNtNR685G — Jean-Mouloud Obama (@UnRomanFrancais) 3 juin 2017