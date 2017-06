Une femme porte une pancarte "Il love Manchester", le 4 juin Crédits : Goodman/LNP/Shutterstoc/SIPA | Date :

Ariana Grande remonte sur scène, une semaine après l'attentat perpétré à la fin de son concert à Manchester Crédits : Capture d'écran Facebook Ariana Grande | Date :

Les spectateurs brandissent des pancartes "On tient debout ensemble", le 4 juin Crédits : DAVE HOGAN FOR ONE LOVE MANCHESTER / ONE LOVE MANCHESTER / AFP | Date :

Miley Cyrus a livré une prestation toute en retenue Crédits : Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Robbie Williams a livré une version très touchante de "Angels" Crédits : Dave Hogan/AP/SIPA | Date :

Pharrell Williams et Miley Cyrus sur la scène de "One Love Manchester" Crédits : Britain Attack Tribute Concert | Date :

Le 22 évoque le nombre de victimes mais aussi la date de l'attentat de Manchester Crédits : Sina Mir | Date :

Une femme a peint un cœur sur son visage pour "One Love Manchester" Crédits : Anthony Devlin / AFP | Date :

Un homme met le casque d'un policier sur sa tête, dans la bonne humeur Crédits : Anthony Devlin / AFP | Date :

Près de 50.000 personnes étaient réunis dans le stade pour le concert hommage Crédits : Sina Mir | Date :