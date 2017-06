Attentat à Londres : une photo devenue un symbole de résistance

publié le 04/06/2017 à 17:43

On ne le remarque pas au premier coup d’œil. Mais pour les Londoniens, une photo est en train de devenir un message de défiance. Londres et ses habitants ont été victimes d'attaques terroristes dans la nuit du 3 au 4 juin. Trois assaillants ont foncé dans la foule, sur le London Bridge, à bord d'un camion lancé à 80km/h. Ils ont ensuite attaqué des passants au couteau dans le quartier très animé de Borough Market. Ils ont ensuite été abattu par la police. Selon un dernier bilan, sept personnes sont décédées et 48 sont blessées. Parmi elles se trouvent quatre Français, dont un dans un état grave. C'est la troisième fois en trois mois que la Grande-Bretagne est victime d'un attentat.



Sur les réseaux sociaux, une photo a été partagée à de multiples reprises. On y voit des Londoniens en train de courir dans les rues quelques instants après les attaques. Il fait nuit et derrière eux dans la direction inverse, la route est cernée par les gyrophares des voitures de police et des ambulances. Mais cette photo a un détail particulier. L'homme à droite de l'image court avec une pinte de bière à la main. Le HuffPost UK a noté que le cliché avait été partagé plus de 22.700 fois sur Twitter.

"L'attaque devait apporter la peur dans les cœurs des Londoniens mais il n'en est rien pour les habitants de cette ville", écrit le site. De nombreux internautes ont salué l'esprit londonien. Pour L'Obs, "le cliché semble incarner un certain message d'espoir en symbolisant le célèbre humour britannique".

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn't spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX — Howard Mannella (@hmannella) 3 juin 2017