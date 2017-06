publié le 04/06/2017 à 21:26

Ariana Grande signe un retour émouvant et rempli d'énergie. Dix jours après l'attentat de Manchester, survenu à la sortie d'un concert de la vedette américaine, celle-ci est remontée sur scène pour One Love Manchester, un concert caritatif initié par elle, en hommage aux 22 personnes tuées et en soutien à leurs familles. La chanteuse est apparue sur la scène du cricket Emirates Old Trafford de Manchester pour deux premiers titres, Be Alright et Break Free.



Après Take That, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus et une multitude d'autres artistes, Ariana Grande est arrivée sur scène avec ses danseurs. Après avoir interprété deux de ses titres, l'artiste a quitté la scène manifestement émue.



Big respect to Ariana, you beautiful brave young woman! #OneLoveManchester pic.twitter.com/EYnHV1XB3y — AT (@andytelasai) 4 juin 2017

Ariana Grande est revenue quelques minutes plus tard pour annoncer le groupe Little Mix et offrir une interprétation de Where is the Love avec les Black Eyed Peas. La chanteuse avait annoncé ce concert caritatif quelques jours après l'attentat. De nombreuses personnalités de la musique avaient alors communiquées qu'elles l'accompagnerait pour ce spectacle.