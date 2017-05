publié le 20/05/2017 à 21:57

Vincent Vinel continue de séduire le public et les coachs de The Voice 2017. Le candidat malvoyant avait fait forte impression lors des premières auditions avec sa reprise de Loose Yourself d'Eminem au piano. Vincent Vinel a continué son ascension dans la compétition lors de l'épreuve ultime. Il avait même fondu en larmes lorsque Mika avait annoncé son nom pour le prime du 20 mai. Et une fois de plus, le talent a été à la hauteur de sa notoriété avec Somebody to Love de Queen en compagnie d'une chorale.



Une mise en scène électrique pour cette reprise impeccable de l'un des titres phares du groupe de Freddie Mercury. Vincent Vinel a entonné Somebody to Love avec justesse et rythme, qui n'a pas manqué de faire danser les jurés et le public. Le candidat a ensuite été applaudi à tout rompre à la fin de sa performance. Une performance qui lui a d'ailleurs permis de se qualifier pour la suite de l'aventure.

Vincent vinel sa voix est tellement ouf!!!! #thevoice — soxlsc (@soxlsc) 20 mai 2017

Depuis le début de The Voice 2017, Vincent Vinel a réussi à conquérir le public. Et il n'est pas prêt de s'arrêter. À plusieurs semaines de la grande finale de la saison 6, de nombreux internautes pensent déjà qu'il est le successeur de Slimane, qui avait remporté la saison 5.

Vincent Vinel, c'est vraiment un artiste ce type. Ça doit être lui qui doit gagner cette année.. #TheVoice — Pepito95 (@Pepito9556) 20 mai 2017