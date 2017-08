publié le 17/08/2017 à 12:03

Chanter pour rester debout. C'est le message qu'a fait passer Sheila lors de son concert à l'Alhambra, à Paris, le mercredi 16 août, jour de son anniversaire. Venue célébrer ses 72 ans sur scène, la chanteuse a eu une pensée pour son fils Ludovic, décédé des suites d'une overdose médicamenteuse dans la nuit du 7 au 8 juillet dernier.



La star a profité de la dernière chanson de son concert, Aimer avant de mourir, pour adresser quelques mots à son public : "Ce soir, j'ai quand même voulu chanter malgré un contexte très particulier que je n'évoquerai pas. J'ai voulu le faire pour vous et parce que ça me tient debout". Des fans très émus ont d'ailleurs filmé ce moment rempli d'émotion et la standing ovation qui a suivi.

Selon les proches de Ludovic Chancel, son décès ne serait pas un suicide mais un mauvais dosage de ses barbituriques. Sheila entretenait des relations conflictuelles avec son fils, souvent relayées dans les médias. Ludovic Chancel avait publié un livre en 2005, Fils de, dans lequel il reprochait à sa mère son absence lorsqu'il était enfant.