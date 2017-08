Brad Pitt et Angelina Jolie devraient bel et bien divorcer

publié le 17/08/2017 à 11:12

Il n'y aura pas de retour de flamme pour le couple emblématique d'Hollywood. Après onze ans de vie commune, Brad Pitt et Angelina Jolie vont bel et bien divorcer sans qu'aucune réconciliation ne semble possible. C'est en tout cas ce qu'avance le site people américain TMZ, qui a enquêté sur la relation entre les deux acteurs. Le média s'est ainsi trouvé en mesure de démentir les rumeurs qui annonçaient que le couple mettait l'instance de divorce en suspens avant une éventuelle réconciliation.



Des sources proches de la famille Pitt-Jolie rapporte que Brad Pitt aurait eu beaucoup de difficultés à digérer les accusations de son ex-épouse : celle-ci avait en effet affirmé que l'acteur avait été violent envers leurs six enfants. L'affaire a été classée sans suite mais ces propos auraient définitivement enterré toute chance de voir le couple glamour se remettre ensemble, rapporte TMZ.

Malgré tout, les deux acteurs auraient engagé de "profondes discussions" au sujet de leur séparation, s'interrogeant sur la répartition du patrimoine immobilier ou la garde des enfants. Le couple semble bel et bien désireux de tourner définitivement la page.