publié le 16/08/2017 à 17:51

C'est un rêve qui est devenu réalité pour Mélanie et qui a ému la France. En mars dernier, la jeune femme atteinte de trisomie 21 avait lancé un appel par l'Unapei, qui fédère toutes les associations qui défendent les intérêts des handicapés mentaux et leurs familles.



Elle souhaitait présenter la météo sur une grande chaîne et mettre en lumière le handicap intellectuel. Le 14 mars, Mélanie est devenue miss Météo d'un jour sur France 2 accompagnée par Anaïs Baydemir, la présentatrice habituelle. 5 mois plus tard, France Info a passé un moment avec la jeune femme.

"Cela fait un petit peu stresser parce qu'à la météo, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Mais, c'était très bien. J’ai montré plusieurs fois aux gens le soleil, la pluie, le temps", commence Mélanie dans son entretien. Le sort de sa présentation, France 2 avait enregistré un record d'audience avec plus de 5,3 millions de téléspectateurs pour 20,7% de part d'audience.

Mélanie reçoit toujours des messages de félicitations

Cinq mois après cette expérience, Mélanie continue de recevoir des compliments de la part du public. "Il y a des personnes qui me connaissent maintenant. Dans la rue, les gens me regardent parce qu’ils me connaissent, ils m’appellent pour faire une photo, un selfie. Ils disent que je suis belle, que je passe bien à la télé", poursuit-elle.



La famille de Mélanie n'a jamais cessé d'entourer la jeune femme, ambassadrice de l'Unapei depuis plusieurs années : "Cela peut montrer qu’on peut faire plein de choses malgré le handicap. Des fois, Mélanie pensait à des choses qu’elle n’était pas capable de faire. Et là, justement, elle s’est prouvée à elle-même qu’elle était capable de faire plein de choses et elle a montré à tout le monde en même temps et à nous aussi", explique Patricia, sa maman.

Plus tard, Mélanie aimerait "maquiller des stars, des comédiennes qui jouent dans les films, ou des chanteuses". Elle ne sait pas encore si elle pourra représenter une météo, mais elle est sait, tout comme sa famille que sa performance sert d'exemple aux personnes handicapées mentales.