Sheila lors de son passage dans "On n'est pas couché", le 22 octobre sur France 2.

publié le 11/08/2017 à 09:59

Les tensions ne sont pas prêtes de s'apaiser entre Sheila et sa bru. Le magazine Gala a consacré mercredi 9 août un long article à la chanteuse, rapportant qu'elle souhaite désormais à se consacrer entièrement à sa petite-fille, enfant unique de Ludovic Chancel, décédé dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017. L'interprète de L'école est finie a déclaré à Gala être en contact avec l'adolescente de 16 ans et vouloir à tout prix la protéger du grand public, des médias et lui raconter qui était réellement son père.



Cette déclaration a cependant rendu la dernière compagne de Ludovic Chancel folle de rage. Comme à son habitude, Sylvie Ortega Munos s'est emparée des réseaux sociaux pour exprimer sa colère. Elle s'en est pris très violemment à Sheila, lui reprochant ce retour incompréhensible. Selon elle, l'adolescente n'entretenait des liens ni avec son défunt père, ni avec sa grand-mère.

Ce ne sera cependant pas la première fois que Sylvie Ortega Munos exprime tout le mal qu'elle pense de sa belle-mère depuis la mort de son conjoint. Il semble bien que la hache de guerre ne soit pas prête à être enterrée.