publié le 31/10/2016 à 17:46

Trop c'est trop ! Bastien n'en peut plus de Secret Story et de la dégradation de sa relation avec Mélanie. Après des semaines de tensions et de disputes avec sa petite amie, sans parler de sa bagarre avec Julien, Bastien veut tout simplement claquer la porte. Plutôt ému dans le confessionnal, le candidat se lâche et donne les raisons de son départ, qu'il souhaite réaliser dans la nuit. Cela promet une Quotidienne pleine de larmes et un chamboulement dans la Maison des Secrets, avant la grande finale.



On le sait : rien ne va plus entre Bastien et Mélanie. D'abord parce que le candidat ne supporte pas l'influence de Sarah sur sa petite amie. Il lui reproche d'être à la merci de Sarah, qui critique sans cesse le jeune homme. Sans parler des missions données par la Voix qui ont déstabilisée le couple, surtout Mélanie. "Moi c'est la fin (...) Je me suis vraiment attachée à Mélanie et toute cette succession de missions l'a amené à avoir des doutes sur moi et ma sincérité. Et aujourd'hui, je pense que c'est fini", explique-t-il.