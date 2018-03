publié le 28/10/2016 à 04:40

Les tensions sont électriques au sein de la Maison. Pour ce prime hebdomadaire du 27 octobre, les enjeux sont importants, et celle qui semble avoir le sort de tous entre ses mains n'est autre que Mélanie. Elle est responsable de la nomination de Julien et Fanny, ce qu'elle n'a fait uniquement pour faire plaisir à Bastien, parti à l'Hôtel des secrets, mais de retour cette semaine. Et le jeune homme sait qu'il va devoir s'expliquer avec Julien. Celui-ci ne digère pas le geste de Mélanie. "Je lui en veux à mort", lance-t-il d'ailleurs pendant le prime.



Bastien ne pourra pas se cacher plus longtemps. Dans une vidéo, il avoue être à l'origine de la nomination de Fanny et Julien. Ce dernier ne comprend plus rien. Et il peut compter sur le soutien de Coralie et Vincent qui ne parlent plus à Bastien depuis la nomination de leur ami. Et le face à face entre Julien, Fanny et Bastien est plus que tendu. "Bastien, tu fais pitié, franchement tu me déçois", lance le Cannois. Et Fanny n'est pas plus tendre avec le mannequin. "Manipulateur", "menteur", la jeune femme lui lance même un avertissement : "J'espère pour toi que je pars ce soir".



Julien sauvé, Fanny abat sa dernière carte

Dans la Salle des vérités, Mélanie explique à Bastien qu'elle n'a pas apprécié de devoir nommer Julien et Fanny. Et s'énerve du manque de considération du jeune homme à son égard. "Pas une seule fois tu t'es soucié de savoir si je le prenais bien", lui assène-t-elle. Et quand le new-yorkais réintègre la maison, il affirme rester sur ses positions, mais adresse tout de même un message à Julien : "Sache que je te soutiens à fond". Le jeune homme ne répond pas. D'ailleurs, quand vient le moment fatidique, dans le sas, personne n'adresse la parole à Bastien. Julien ne décolère pas. Cependant, le jeune homme est vite rassuré. À l'annonce des résultats, il découvre qu'il a été sauvé par le public avec 75 % des voix. Fanny est donc éliminée, mais pas sans jouer un dernier tour à Bastien, qu'elle nomme d'office aux éliminations.



Et la Maison n'est pas au bout de ses rebondissements. Alors que Coralie et Vincent font eux aussi leurs adieux, la jeune femme se voit proposer un marché : sacrifier la moitié de ses gains pour permettre à Vincent de rester une semaine supplémentaire. Elle accepte.