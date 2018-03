publié le 27/10/2016 à 17:33

Secret Story a habitué ses téléspectateurs à des clash musclés. En dix ans de diffusion, l'émission d'enfermement a su pousser ses candidats à bout et dévoiler des images explosives de disputes violentes. Les fans du show de télé-réalité vont découvrir une nouvelle altercation dans la quotidienne du 27 octobre : un clash impressionnant entre Bastien, le mannequin résidant à New York, et Vincent Queijo, l'ancien candidat de Secret Story 7 qui a intégré la Maison des secrets.



Vincent a mal digéré la trahison de Bastien envers Julien et Fanny : le beau gosse a en effet manipulé sa petite amie Mélanie afin qu'elle les nomine sans le savoir. Dans le nouvel épisode de Secret Story, Vincent dit ses quatre vérités à l'ancien ami de Julien : "Tu mérites d'aller dans le SAS !", lui assène-t-il, avant de lui conseiller de ne pas essayer de s'en prendre à lui : "Tu fais ça avec Julien, avec Darko, avec qui tu veux, moi je suis pas eux. T'as compris ?"