publié le 28/10/2016 à 17:00

L'ambiance est toujours plus électrique entre Bastien et Vincent Queijo, ancien candidat de la saison 7 de Secret Story. Depuis l'arrivée de ce dernier dans la Maison des secrets, les deux garçons ont beaucoup de mal à cohabiter. Des difficultés renforcées par les événements de ces dernières semaines : Vincent n'arrive pas à digérer la trahison de Bastien envers Julien, qu'il juge comme un manque d’éthique. Alors qu'ils se sont violemment disputés hier, il semblerait qu'ils soient prêts à en venir aux mains dans l'épisode du 28 octobre.



Dans la prochaine quotidienne, les téléspectateurs de Secret Story découvriront un Vincent plus furieux que jamais. Alors qu'il crie sur Bastien devant le reste des habitants, il perd son calme en voyant que son attitude explosive ne provoque pas de peur chez son rival. Si les images ne révèlent pas ce qui se passe, tout laisse penser que Vincent se lève, prêt à en venir aux mains. Darko, qui ne cache pas son amusement, intervient alors pour s'interposer.