S'il devient président de la République, Jean-Luc Mélenchon compte supprimer les frais d'inscription dans les universités, qui étaient de 184 euros à l'entrée des licences et de 256 euros pour les masters. Dans un livret abordant le thème de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui détaille les propositions de son programme, le candidat promet de rendre l'université "gratuite dès la rentrée 2017" et "prise en charge par l'État", comme l'a repéré Le Monde.



Lui qui déplore actuellement une "flambée des frais d'inscription (...) déjà programmée pour pallier la faillite des universités autonomes" depuis la réforme d'août 2007 portée par la droite, Jean-Luc Mélenchon veut "permettre à toutes et à tous d'étudier". Conformément à sa volonté d'aller chercher la croissance par une politique de relance par l'investissement, il compte dans le même temps doubler le budget alloué à l'enseignement supérieur et de la recherche. Le projet de loi de finances de 2017 le porte actuellement à 23,85 milliards d'euros, soit 850 millions de plus qu'en 2016.

Avec cet investissement, il est prévu de réserver deux milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments et la construction des logements étudiants. Pour ces derniers, un objectif est chiffré : 15.000 mises en chantier de logement sociaux étudiants par an au sein de résidences universitaires. En outre, Jean-Luc Mélenchon prévoit la création d'une "allocation d'autonomie de 800 euros par mois sur trois ans sous conditions de ressources pour les jeunes engagé(es) dans une formation qualifiante".