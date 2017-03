Jean-Luc Mélenchon annonce avoir obtenu ses 500 parrainages

publié le 11/03/2017 à 13:06

Jean-Luc Mélenchon rejoint la course. Sur son compte Twitter, le candidat de la "France insoumise", a annoncé samedi 11 mars 2017 avoir récolté les signatures d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. "Merci aux élus qui ont défendu la démocratie", a lancé sur le réseau social Jean-Luc Mélenchon.



La veille c'était la présidente du Front national, Marine Le Pen, et le candidat souverainiste François Asselineau qui ont franchi la barre des 500 parrainages, selon une nouvelle liste publiée vendredi par le Conseil constitutionnel. Au total, 9.223 parrainages d'élus ont déjà été validés, à une semaine de la fin, le 17 mars, de la période de recueil des signatures. François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud avaient déjà dépassé le seuil des 500 parrainages. Marine Le Pen avait rassemblé vendredi 577 parrainages et François Asselineau 524. Ce candidat, souverainiste et europhobe, âgé de 59 ans, se présente pour la première fois, après une tentative ratée en 2012 de réunir ses parrainages, sous les couleurs de l'Union populaire républicaine, un parti qu'il a créé en 2007.

Nous avons nos 500 parrainages ! Merci aux élus qui ont défendu la démocratie. pic.twitter.com/492uxWRZ0G — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 11 mars 2017