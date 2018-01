publié le 06/01/2018 à 22:23

"Les musiques de Johnny seront toujours vivantes". Ainsi débute la soirée d'hommage au Taulier du rock, un mois jour pour jour après sa disparition. Une pléiade d'artistes ont donné rendez-vous aux téléspectateurs, ce samedi 6 janvier, pour une soirée de reprises en hommage à Johnny Hallyday. Florent Pagny, Louane, Slimane, Garou, Benjamin Biolay, Thomas Dutronc, Nolwenn Leroy et tant d'autres reprennent les plus grands titres de l'Idole des jeunes, sur les planches de la Seine Musicale, à Boulogne.



Et pour ouvrir le bal, Jean Reno, acteur et ami proche de Johnny, offrait les premiers mots de la soirée. "Cette émission (enregistrée mercredi 13 décembre, ndlr) était prévue pour fêter le succès de l'album des reprises de Johnny, en sa présence, mais la vie en a décidé autrement", a déclaré l'acteur en préambule de la soirée, tout en sobriété.

Initialement prévue pour célébrer la sortie de l'album On a tous quelque chose de Johnny, l'émission a finalement été enregistrée dans le chanteur, disparu le 6 décembre dernier des suites d'un cancer du poumon. L'hommage de Jean Reno a ému la Toile, à l'image du discours d'adieu qu'il avait donné lors de la cérémonie à la Madeleine, où il avait lu un texte choisi par les filles de Johnny, Jade et Joy.

Ok Jean Reno avec ses yeux pleins de larmes m’a mit les frissons ! #JohnnyTouteLaMusique — Aurélie.. (@Aureelie_) 6 janvier 2018

#JohnnyTouteLaMusique Jean Reno qui débute tout en émotion cette émission hommage, je suis déjà émue aussi..¿¿¿ — Is@belle.C ¿ (@garounette70) 6 janvier 2018