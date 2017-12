VIDÉO - Une femme sur quatre a été victime de violences urbaines en 2015

publié le 08/12/2017 à 15:24

Sans grande surprise, les femmes sont toujours autant concernées par les violences urbaines. Une femme sur quatre a déclaré avoir été victime d'au moins un fait de violence dans la rue pendant l'année 2015, selon l'enquête Virage réalisée par l'Institut national d'études démographiques (Ined) et publiée le jeudi 7 décembre.



Et les jeunes adultes sont d'autant plus concerné(e)s : 58% des femmes entre 20 et 24 ans, contre 30% pour les hommes du même âge.

Sur un échantillon de femmes entre 20 et 69 ans, 20% d'entre elles ont déclaré avoir subi des interpellations et sifflements, 8% ont déclaré avoir subi des violences plus graves, comme des violences physiques ou sexuelles, 3% ont été suivies avec insistance, tandis que 1% ont été frappées ou secouées brutalement.

Au niveau de la localisation de ces faits, c'est en Île-de-France qu'ils se déroulent le plus. Emmanuel Macron a confirmé vouloir la création d'un délit d'"outrage sexiste" afin de verbaliser les auteurs de ces harcèlements, mais il ne viserait pas à sanctionner des situations plus courantes comme les sifflements.