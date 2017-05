publié le 30/05/2017 à 19:38

Johnny semble n'a pas perdu sa voix, ni le sens de l'humour. Son épouse, Laëtitia Hallyday, a posté lundi 29 mai sur Twitter une vidéo assez drôle du rockeur français en train de fredonner une chanson pop américaine. On peut voir l'interprète d'Allumer le Feu en voiture, en train de reprendre le dernier tube de Katy Perry, Bon appétit. S'il semble ne pas connaître parfaitement les paroles en anglais, il reprend deux fois le refrain français, "bon appétit baby", avec un air enjoué.



Cette vidéo a rassuré de nombreux fans, inquiets depuis que le chanteur a annoncé sa maladie au public en mars dernier. Alors que de nombreuses rumeurs circulaient sur son état de santé, "l'idole des jeunes" a finalement avoué être traité pour des "cellules cancéreuses". Depuis, ses admirateurs lui ont depuis envoyé de nombreux messages de soutien qui ne l'ont pas laissé insensible.

Dans cette vidéo, déjà partagée près de 500 fois, Johnny Hallyday est tout sourire et semble être en forme. Sa maladie ne l'empêchera pas d'assurer le show très bientôt : le rockeur participera à la tournée des Vieilles Canailles, en compagnie de Jacques Dutronc et Eddy Mitchell, dès le 10 juin 2017 au Grand Stade Lille Metropole avant d'enchaîner une série de concerts exceptionnels un peu partout en France, dont deux dates les 24 et 25 juin à l'AccorHotels Arena de Paris. On attend maintenant avec impatience un duo entre le plus rock des artistes français et la star de la pop Katy Perry.