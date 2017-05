publié le 26/05/2017 à 12:42

Dimanche 28 mai, le tournoi de tennis de Roland Garros commence, et Johnny Hallyday, fraîchement rentré de Los Angeles, ne le cache pas : il est inquiet. "Depuis que je suis rentré à Paris, tous les jours Laetitia me dit qu'elle veut aller voir Roland Garros", explique-t-il. Seulement voilà, le rockeur ne connaît pas ce dénommé Roland Garros, qu'il soupçonne d'avoir des activités... pas très légales.



"Je me suis renseigné, et ça m'a pas rassuré du tout, parce qu'il paraît que ce Roland Garros serait lié à des histoires de raquette et même - le pire - de lignes blanches", explique-t-il non sans inquiétude. "Mais je suis encore plus inquiet, confie Johnny, parce qu'on m'a dit que Monfils était là-bas. Et j'ai pas envie que mon fils soit mêlé à tout ça", poursuit-il.