publié le 14/05/2017 à 00:47

Cet homme n'a pas été remarqué par le timbre de sa voix. Enveloppé dans un drapeau australien, un plaisantin installé dans le public est monté sur scène alors que Jamala, la candidate ukrainienne pour l'Eurovision, se trouvait en pleine prestation, samedi 13 mai à Kiev, en Ukraine. Le farceur a épaulé la jeune chanteuse d'une chorégraphie des plus simples : baisser son pantalon pour montrer son postérieur devant 200.000 millions de téléspectateurs.



Une danse expresse puisque l'homme a été expulsé de la scène manu militari par les membres de la sécurité en quelques secondes. L'artiste ukrainienne ne s'est pas démontée et a continué sa prestation jusqu'au bout comme si de rien n'était. "La chanteuse est tellement calme, on dirait presque qu'elle ne l'a pas vu", pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. Les twittos, eux, n'ont rien manqué de cet incident.

#Eurovision les fesses les plus tweeter de la soirée ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/jmgqchJIS0 — Jessica Droz (@pikacocajess) 13 mai 2017