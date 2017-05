publié le 09/05/2017 à 07:01

C'est un retour qui risque de faire beaucoup de bruit. Les Rolling Stones s'apprêtent à faire vibrer les cordes de leurs guitares et rebondir les baguettes de leur batterie en France, un peu plus de trois ans après leur performance énergique au Stade de France. Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts, vont retraverser la Manche pour offrir à leur public français un nouveau spectacle rock.



Les Britanniques vont se lancer dans une nouvelle tournée événement Stones No Filer, en partenariat avec RTL, et vont brancher leurs câbles électriques dans la nouvelle salle U Arena, à Nanterre. Les fans auront la joie de pouvoir les applaudir pendant deux soirs, les 19 et 22 octobre prochains. Les billets seront disponibles à la vente dès le 17 mai.

En 2014, Mick Jagger et ses trois acolytes, avoisinant les 70 ans, avaient électrisé la plus grosse enceinte de concerts de France aux sons de leurs riffs iconiques. En décembre 2016, ils ont renoué avec le blues dans un 26e et nouvel album, Blue & Lonesome, compilation de 12 reprises de standards du blues.



Nul doute que les quatre britanniques viendront en défendre quelques titres devant leur public français, en mêlant nouveaux morceaux avec tubes légendaires tels que Paint It Black, Brown Sugar, Jumpin Jack Flash ou encore (I Can't Get No) Satisfaction.