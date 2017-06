publié le 21/06/2017 à 18:10

Mercredi 21 juin, une nouvelle série arrive sur TF1 à 21 heures : Ransom, qui suit le quotidien d'une équipe de négociateurs, chargée d'aider la police en cas d'enlèvement ou de prise d'otages et de dialoguer avec les criminels qui demandent des rançons. Lors du premier épisode de cette saison, le protagoniste Eric Beaumont devra notamment intervenir pour résoudre deux affaires délicates : une prise d'otages et un kidnapping d'enfants. Dans le rôle de Nathalie Denard, on retrouve Emma de Caunes, renversante.



En face, sur M6, c'est le retour du Meilleur Pâtissier, avec cette fois une spéciale célébrités. Ariane Brodier, Jean-Marc Généreux, Camille Cerf, Vincent Moscato et Hélène Ségara s'affronteront à grand coup de rouleaux à pâtisseries. C'est également l'occasion de revoir Cyril Lignac, qui sort à peine du Meilleur Pâtissier - les Professionnels, qui se confie sur le concours : "Ce qui est intéressant c'est de partager nos connaissances. Le fait de partager des moments avec Pierre Hermé, ça me permet de grandir et de continuer à apprendre. J'ai monté cette équipe de pâtissiers pour que chacun ait son grain de sel."

Mais, si on regarde sur toutes les chaînes, cela commencerait à faire beaucoup d'émissions sur la pâtisserie. D'après Cyril Lignac, "Plus on est de fous, plus on rit, et plus il y a de monde, meilleur c'est pour notre métier, pour les jeunes, pour la transmission du savoir, pour l'envie d'apprendre ce que sont nos traditions pâtissières en France, c'est vraiment important pour nous." C'est ce mercredi 21 juin, sur M6.