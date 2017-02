publié le 21/02/2017 à 09:38

Un aventurier qui n'a pas pris une ride. Plus de 30 ans après sa sortie, Indiana Jones et le temple maudit jouit de la même popularité auprès du public : 3.6 millions de fans, soit 15,7 % de part d'audience, se sont rassemblés devant le deuxième volet de la saga avec Harrison Ford, le 20 février sur M6. TF1 arrive en deuxième position avec la série belge Ennemi public, fédérant 3.3 millions de fidèles et 12,9 % de part d'audience. France 2 se hisse sur la troisième marche du podium grâce à Castle : le feuilleton américain a convaincu 3 millions de personnes, soit 11,8 % de PDA.



Pas son genre, la comédie romantique de Lucas Belvaux avec Émilie Dequenne et Loïc Corbery, a charmé 2.7 millions de cinéphiles, soit 10,9 % de part d'audience pour France 3. Enfin, TMC réalise un score honorable grâce à Babysitting. La comédie française de Philippe Lacheau, dont le nouveau film Alibi.com est actuellement au cinéma, a fait rire 1.5 millions de téléspectateurs et amassé 5,9 % de part d'audience.