"Une boutique dans mon salon" : ce qu'il faut savoir sur la saison 2

publié le 10/07/2017 à 18:30

Les émissions de compétitions font le bonheur de M6. Entre Un dîner presque parfait, Les Reines du shopping ou Le Meilleur pâtissier, le groupe M6 enchaîne les bons scores et en profite pour adapter le format à d'autres secteurs.



Ainsi, M6 a annoncé la diffusion dès le 24 juillet de la deuxième saison d'Une boutique dans mon salon, qui avait déjà été lancée l'été dernier sur la case horaire des Reines du shopping.

Le concept consiste à faire s'affronter 4 vendeuses spécialisées dans le même domaine d'activité. Sous-vêtements, cuisine, mode, ou encore cosmétique, les concurrentes rivaliseront de techniques de vente et de petits secrets personnels afin de convaincre pendant 1h30 un panel de 5 clientes d'acheter leurs produits. Seule obligation qui fait le concept, les ventes se font au domicile des vendeuses, dans leur salon.



2.000 euros à la clé

Ainsi, du lundi au jeudi les vendeuses accueilleront les acheteuses et leur dévoileront leurs produits quasi introuvables en magasin. Le but est de leur faire passer commande et dépenser les 500 euros du budget qui leur est alloué.



Le vendredi, les acheteuses décideront après avoir vu les talents de chacune des 4 vendeuses de valider ou non leurs pré-commandes et de donner ainsi des points à la professionnelle qui a su faire preuve du plus de force de persuasion. Cette somme comptera pour moitié dans la note finale.



En parallèle, la vendeuse en démonstration sera observée par ses 3 rivales qui ne manqueront pas de donner leur avis avant d'attribuer une note, qui sera ajoutée à la somme des commandes validées par les acheteuses. Cette note prendra en compte la qualité des produits, l'accueil ou encore les techniques de vente de chacune. Celle qui aura le plus gros score le vendredi remportera un chèque de 2.000 euros.

L'émission sera désormais diffusée à 16h20

M6 relance ainsi un concept qui pourtant l'année dernière avait connu un succès mitigé, mais la chaîne s'appuie sur "plus de 600.000 personnes" qui exercent le métier de vendeur à domicile afin d'imposer l'émission. Diffusée à 17h30 la saison passée, Une boutique dans mon salon avait réuni en moyenne 685.000 téléspectateurs.



Mais pour l'été 2017, M6 a ajusté la programmation en basculant l'émission à 16h20. Une case horaire où La Robe de ma vie, animée par Cristina Cordula avait connu un succès probant avec en moyenne 730.000 fidèles et 10,5% de part d'audience.