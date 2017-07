Black M prêt à rejoindre le jury de "The Voice Kids"

publié le 08/07/2017 à 11:39

C'est le dernier week-end de la saison pour On refait la télé. Nous avons choisi de le passer avec celui qui va nous emmener Sur la route des vacances dans la bonne humeur. Solaire, Black M a irradié le studio 4 de RTL grâce à son sourire et sa bienveillance. L'ancien membre de Sexion d'assaut va ponctuer son été de concerts à travers la France et la Suisse dans le cadre de plusieurs festivals. Son premier Bercy, il le fera le 2 décembre. En attendant, sa gentillesse et son talent de show man sont mis à la disposition de RTL ce samedi et dimanche.





Black M nous raconte "sa" télé et révèle qu'il n'apprécie pas vraiment L'amour est dans le pré. En revanche, vu qu'il s'entend très bien avec les enfants, le chanteur se voit tout à fait dans le jury de The Voice Kids, et son côté aventurier lui donne envie de participer à Ninja Warrior sur TF1. Les négociations sont en cours. Concernant les polémiques du moment, et notamment le battage médiatique autour de TPMP, il déplore une ère du "tout polémique" où chaque fait est démesurément monté en épingle.

