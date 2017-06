Impôts, je raque ma race dit Cristina Cordulal

best of 24/06/17

publié le 24/06/2017 à 18:00

Christophe Dechavanne a mal aux yeux parce qu'il met des lentilles, mal triées d'après Gérard Jugnot qui se fait taper par Olivier de Kersauson.. Crsitina raconte son mariage auquel Laurent Ruquier a assité. Franz Olivier Giesbert prédit qu'il ne va pas durer longtemps. Olivier de Kersauson passe un marché avec Pierre Bouby, Il ne lui parle pas de foot, en échange Bouby ne lui parle pas de bateau. Pour se détendre, Jean-Fi repasse son lige, et il est équipé, centrale vapeur et tout. Quand on parle de rapaces nocturnes, l'intérêt des Grosses Têtes se réveillent, Chantal Ladesou et Isabelle Mergault semblent assez spécialistes. Tout cela et bien d'autres bons moments de la semaine dans cette émission.

Les Grosses Têtes