publié le 11/02/2018 à 00:12

Quels talents rejoignent les artistes déjà sélectionnés par le jury ? De nouveaux candidats ont eu une chance de séduire Zazie, Pascal Obispo, Florent Pagny ou Mika. TF1 a diffusé ce samedi 10 février un nouvel épisode de The Voice, et le troisième consacré aux auditions à l'aveugle. Les jurés ont pu découvrir de très belles voix et 9 d'entre elles ont été sélectionnées. Qui sont les nouveaux chanteurs découverts ce soir ?



Mélody, 25 ans a ouvert le bal des auditions en interprétant Should I Stay or Should I Go ? du groupe The Clash. Une version électrisée par sa voix profonde, qui a su séduire Mika et Pascal Obispo. "ll y en avait tellement que vous m'avez fait un petit peu peur", confie Florent Pagny, qui ne s'est pas retourné. Mélody choisit finalement de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo.

La deuxième candidate était Sherley Parades. Changement de style total avec cette jeune femme de 19 ans, qui a chanté Comme un boomerang de Serge Gainsbourg. Pascal Obispo se retourne dès les premiers mots. Mika et les Zazie se sont retournent quelques secondes plus tard, suivi de Florent Pagny dans les derniers instants. Très émue, Sherley a choisi de rejoindre l'équipe de Mika.

Raffi Arto est le quatrième candidat à faire son entrée sur la scène de The Voice. À seulement 16 ans, c'est un grand fan d'Elvis Presley. Sa reprise de Proud Mary de Creedence Clearwater Revival et sa maîtrise parfaite du piano ont séduit Pascal Obispo, Florent Pagny et Mika, qui se sont retournés, impressionnés de voir un chanteur aussi jeune. Après une seconde performance au piano, il décide de rejoindre l'équipe de Florent Pagny.

Tiphaine SG, meneuse de revue dans un cabaret, a tenté de séduire les jurés avec I don't Wanna Live Forever de Zain et Taylor Swift. Mika s'est retourné dans les tous derniers instants, poussant Tiphaine aux larmes.

Tiphaine a séduit Mika au tout dernier moment Crédit : Capture d'écran TF1

Karolyn, 31 ans, était la sixième artiste à tenter sa chance devant le jury. Elle a interprété Wild Thoughts de DJ Khaled, réussissant à attirer l'attention de Zazie et de Florent Pagny, elle choisit de rejoindre l'équipe de ce dernier.



Le septième candidat a faire son entrée sur la scène était le très timide Ritchy. Il a chanté le titre Baby Can I Hold You de Tracy Chapman, ce qui a touché Pascal Obispo en plein cœur. Le jeune homme a naturellement rejoint son équipe, après avoir entendu plein de beaux compliments sur sa performance.

Le très timide Richie a touché Pascal Obispo en plein coeur Crédit : Capture d'écran TF1

La chanteuse parisienne B. Demi-Mondaine a été poussée par son fils pour participer à The Voice. Elle a livré une interprétation très remarquée par les coachs de Baby Did a Bad Bad Thing de Chris Isaak. Face aux acclamations des quatre jurés, son fils a décidé pour elle qu'elle devait rejoindre les talents de Zazie.



Abdel, 21 ans, a chanté I'm Kissing You de la chanteuse Des'ree, une interprétation qui a emballé Mika et Florent Pagny. Il a décidé de rejoindre l'équipe de son dernier.



L'une des dernières candidates à affronter la scène de The Voice est Lilya, âgée de seulement 17 ans. Au piano, elle a interprété Les feuilles mortes d'Yves Montand. Une version sublimée par sa voix cristalline et qui a su séduire Mika et Florent Pagny. La jeune fille a décidé d'intégrer l'équipe de Mika.

La jeune Lilya a séduit Florent Pagny et Mika Crédit : Capture d'écran TF1

Après cette troisième soirée d'auditions à l'aveugle, les équipes des quatre jurés se sont renforcées. Avec Demi-Mondaine, Zazie possède 6 talents. Florent Pagny a été rejoint par Abdel, Raffi Arto et Karolyn. Mika, lui gagne les belles voix de Lilya, Tiphaine SG et Sherley. Pascal Obispo gagne deux talents, Mélody et Ritchy.