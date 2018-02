VIDÉO - "The Voice" : la timidité de Ritchy touche Pascal Obispo en plein cœur

publié le 10/02/2018 à 22:52

La timidité presque maladive de Ritchy a réussi à emporter le jury. Le jeune homme a chanté Baby Can I Hold You de Tracy Chapman, dans une interprétation pleine de douceur et de retenue. Sa voix a séduit Pascal Obispo dans les premiers instants, rapidement suivi par Zazie.



"Je t'ai senti très timide pendant la prestation et très très impressionné. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est le grain de ta voix. Tu m'as transporté avec ta main dans la poche", lui a dit Pascal Obispo, expliquant aux autres membres du jury qu'il a gardé les yeux rivés au sol pendant toute sa prestation.

Florent Pagny, qui ne s'est pas retourné, lui a dit que "C'est timide, ça manque d'assurance et il va falloir assurer un peu plus. L'essentiel du chant c'est de partager". Zazie, séduite par sa performance, l'a aussi recadré : "Il va vite falloir la cacher cette timidité, je dirais même s'en servir. Il y a une douceur, c'est sensuel, mais il ne faut plus t'excuser". Ritchy a finalement choisi de rejoindre l'équipe de Pascal Obispo.