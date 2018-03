publié le 13/03/2018 à 02:39

La production de The Voice était face à un dilemme cornélien. Faut-il diffuser les prestations déjà enregistrées de la chanteuse alors que cette dernière a annoncé son retrait du fameux télé-crochet de TF1 en raison de la polémique suscitée par ses tweets postés en 2015 ? En effet, la candidate doit apparaître dans l'émission du samedi 17 février, consacrée aux auditions ultimes.



Le producteur de l'émission, ITV Studios, est finalement sorti de son silence en annonçant au Figaro, lundi 12 mars, que les scènes dans lesquelles apparaît Mennel seraient totalement coupées au montage, en accord avec la jeune femme. Il n'aura donc que deux candidats au lieu de trois lors de cette épreuve. Nikos Aliagas fera un commentaire en voix-off pour expliquer aux téléspectateurs les raisons de cette décision.

La candidate de 22 ans avait remporté cette épreuve ainsi que la suivante. Elle avait par conséquent décroché le sésame pour participer pour les émissions en direct. C'est le candidat qu'elle avait éliminé qui prendra sa place, de sorte que chaque équipe (celles de Florent Pagny, Zazie, Mika et Pascal Obispo) regroupe quatre talents.



"Je n'ai jamais songé à blesser qui que ce soit"

Lundi 5 février, des internautes avaient exhumé d'anciennes publications sur Facebook de la candidate remontant à juillet 2016, après les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray et effacées depuis. La jeune femme y accusait le gouvernement d'être "les vrais terroristes" et mettait en doute l'attentat de Nice. D'autres captures d'écran, notamment relayées par l'extrême droite sur les réseaux sociaux, montrent en outre qu'elle partageait sur Facebook des publications de l'islamologue controversé Tariq Ramadan ou de Dieudonné.



"Je n'ai jamais songé à blesser qui que ce soit et la seule perspective que mes propos soient source de peine me heurte, j'ai donc pris aujourd'hui la décision de quitter cette aventure", avait annoncé la chanteuse le 9 février. Et de poursuivre : "À mes soutiens, n'ayez aucune crainte, cette décision n'est pas un frein à mon épanouissement artistique mais au contraire la condition de son accomplissement"