publié le 09/03/2018 à 14:13

L'étau se resserre autour de Tariq Ramadan. Selon Libération, une plainte pour agression sexuelle a été déposée à son encontre le 19 février dernier à Washington (États-Unis). Il s'agit de la quatrième plainte déposée contre l'islamologue suisse incarcéré depuis un mois à Paris : mis en examen dans deux affaires de viols, il est également visé par une plainte pour des faits similaires.



Bien que la plainte soit totalement anonymisée, le journal tient de "source policière" ainsi que de témoignages croisés, que la personne visée est bien Tariq Ramadan. Les faits dénoncés par la plaignante, "une Américaine musulmane âgée d'une trentaine d'années", ont eu lieu dans la nuit du 30 au 31 août 2013. À cette date, Tariq Ramadan participait au 50e congrès de la Société islamique d’Amérique du Nord (ISNA) organisé dans la capitale américaine.

Un rendez-vous dans une chambre d'hôtel

La jeune femme travaillait à l'époque pour le département de La Défense américain comme "instructrice culturelle" chargée "d’enseigner l’Islam et la culture moyen-orientale" aux militaires. Elle raconte avoir contacté l'islamologue sur Facebook en mars 2012 car elle n'avait "pas l’impression d’avoir les connaissances ou le bagage nécessaires en matière d’études islamiques".



Après plusieurs échanges, Tariq Ramadan l'informe en 2013 de sa venue dans la capitale américaine et lui donne rendez-vous dans sa chambre d'hôtel. Là, elle raconte que l'islamologue lui a "placé son pénis dévêtu contre sa poitrine" et l'a "touchée au niveau du décolleté", le tout "contre sa volonté".



La quatrième plainte en quatre mois

Tariq Ramadan a été mis en examen dans deux affaires similaires le 2 février dernier, après les plaintes d'une femme anonyme, "Christelle" et de la militante féministe Henda Ayari qui est la première à avoir porté plainte contre l'islamologue. Fin octobre 2017, elle avait révélé avoir été victime de l'universitaire sous le hashtag #BalanceTonPorc.



La troisième plainte a été déposée mercredi 7 mars par une Française d'une quarantaine d'années. Elle accuse Tariq Ramadan de l'avoir violée à plusieurs reprises entre 2013 et 2014 en France, à Bruxelles et à Londres.



"J'ai reçu des dizaines de témoignages de victimes qui ont peur de porter plainte", assure Henda Ayari interrogée sur RTL. Elle pourrait pour sa part être confrontée à Tariq Ramadan à la fin du mois de mars.